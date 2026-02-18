'Akın Gürlek güzel başladı'

Gazeteci Hacı Yakışıklı, kaleme aldığı köşe yazısında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yakışıklı, özellikle Gürlek’in göreve “güçlü bir başlangıç” yaptığını savundu.

“Donanımlı ve mütevazı bir Anadolu insanı”

Yakışıklı, Bakan Gürlek’in ilk televizyon programını A Haber ekranlarında yaptığını belirterek, kamuoyunun Gürlek’in “sesini, tavrını ve duruşunu” ilk kez net şekilde gördüğünü ifade etti. Ankara kulislerinde Gürlek için “donanımlı, tecrübeli, vatandaş lehine çözüm üreten ve mütevazı” yorumlarının yapıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de kamuoyunda olumlu karşılandığını yazan Yakışıklı, bazı CHP milletvekillerinin eleştirilerinin ise halktan kopuk bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

“Sosyal Medya Yasası 2026 hedefiyle hazırlanıyor”

Yakışıklı, Bakan Gürlek ile yaptığı görüşmeye de yazısında yer verdi. Buna göre Gürlek’in “Sosyal Medya Yasası” çalışmasını başlattığı ve düzenlemenin 2026 yılında yürürlüğe girmesinin hedeflendiği belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre taslakta şu başlıklar yer alıyor:

Sosyal medya hesaplarına girişte kimlik ve cep telefonu doğrulaması zorunluluğu

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının engellenmesi

Ailelerin bu konuda yoğun talebinin bulunduğu

Yakışıklı ayrıca, “ALO Adalet” uygulamasının detaylarını da paylaştı. Buna göre uygulamanın amacı, uzayan dava süreçlerinin hızlandırılması olacak. Vatandaşlar davalarının hangi aşamada olduğunu ve gecikme nedenlerini öğrenebilecek. Hâkimlerin de hedef sürelere uyumunun artırılması planlanıyor.

Yakışıklı, farklı siyasi görüşlerden isimlerin de bu adımlara destek verdiğini öne sürerek, programda birlikte bulunduğu Mustafa Balbay’ın da düzenlemeleri desteklediğini aktardı.

“Ankara’da tarihi gün” vurgusu

Yazısının devamında “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefinin önemine değinen Yakışıklı, 40 yıllık terör sorununun kalıcı biçimde sona erdirilmesi sürecinde tarihi bir eşik aşıldığını savundu. “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun nihai raporunun okunmasının ardından esas sürecin başladığını belirtti.

Bildiri tepkisi

Yakışıklı, yazısının son bölümünde laiklik vurgulu bir bildiriye imza atan 168 kişiyi sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu açıklamanın, terörün sona ermesi sürecine zarar verme amacı taşıdığını ileri süren Yakışıklı, bu girişimlerin millet nezdinde karşılık bulmayacağını savundu.

Köşe yazısında, hükümetin yeni dönemde adalet ve güvenlik alanındaki adımlarının toplumda karşılık bulduğu görüşü öne çıkarıldı.