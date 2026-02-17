Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu

Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ev Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Etiyopya bizim için kardeş ülke konumundadır. 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşacağımız konusunu ele aldık. Enerji, maden, ve tarımdaki ilişkilerimizi görüşme fırsatı bulduk. TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Türk şirketleri 20 bin Etiyopyalı kardeşimize istihdam sağlıyor. İsrail'in Somaliland'i tanımasının Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği acılara yenilerinin eklenmesini istemiyoruz.