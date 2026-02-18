CİMER’de 90 bin kişi mi çalışıyor?

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın sistemin işleyişine dair yanlış bir yorumdan kaynaklandığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi.

“90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değil”

Açıklamada, CİMER bünyesinde 90 bin kamu personelinin istihdam edildiği yönündeki söylemin doğru olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı’ iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.”

Sistem nasıl işliyor?

DMM açıklamasında, CİMER’in doğrudan geniş bir personel istihdam eden bir yapı olmadığına dikkat çekildi.

CİMER’in, vatandaşlardan gelen başvuruları ilgili kamu kurumlarına yönlendiren bir mekanizma olduğu ifade edilirken; her kamu kurumunda bu sürece destek veren ve kurumdan sorumlu bir personelin bulunduğu kaydedildi.

Dolayısıyla 90 bin rakamının, kurumlar arası koordinasyon sürecinde görev alan personel sayısının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

“Yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olunmalı”

DMM, kamuoyunun kasıtlı şekilde oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının kamuoyunu yanlış yönlendirebileceği uyarısında bulundu.