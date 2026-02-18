  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar Esenyurt'ta skandal görüntü! Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı Neler oluyor? Rusya’da askeri tesiste patlama İran ve ABD arasında kritik eşik aşıldı! Diplomatik temaslar sonuç verdi: Temel ilkelerde mutabakata varıldı Doğu Türkistan’da kimlik tasfiyesi! Milli ve dini hafıza, kimlik ve haklar hiçe sayılıyor
Gündem CİMER’de 90 bin kişi mi çalışıyor?
Gündem

CİMER’de 90 bin kişi mi çalışıyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CİMER’de 90 bin kişi mi çalışıyor?

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’de 90 bin kişinin görev yaptığı” yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın sistemin işleyişine dair yanlış bir yorumdan kaynaklandığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi.

 

“90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değil”

Açıklamada, CİMER bünyesinde 90 bin kamu personelinin istihdam edildiği yönündeki söylemin doğru olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

 

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı’ iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.”

 

Sistem nasıl işliyor?

DMM açıklamasında, CİMER’in doğrudan geniş bir personel istihdam eden bir yapı olmadığına dikkat çekildi.

CİMER’in, vatandaşlardan gelen başvuruları ilgili kamu kurumlarına yönlendiren bir mekanizma olduğu ifade edilirken; her kamu kurumunda bu sürece destek veren ve kurumdan sorumlu bir personelin bulunduğu kaydedildi.

 

Dolayısıyla 90 bin rakamının, kurumlar arası koordinasyon sürecinde görev alan personel sayısının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

“Yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olunmalı”

DMM, kamuoyunun kasıtlı şekilde oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının kamuoyunu yanlış yönlendirebileceği uyarısında bulundu.

Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi
Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi

Gündem

Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi

İletişim Başkanı Duran duyurdu: CİMER'de yapay zeka devri başlıyor!
İletişim Başkanı Duran duyurdu: CİMER'de yapay zeka devri başlıyor!

Teknoloji

İletişim Başkanı Duran duyurdu: CİMER'de yapay zeka devri başlıyor!

Manipülasyon lobisi iş başında! Milletin çözüm kapısı CİMER’i hedef aldılar: DMM o yalanları tek tek ifşa etti
Manipülasyon lobisi iş başında! Milletin çözüm kapısı CİMER’i hedef aldılar: DMM o yalanları tek tek ifşa etti

Gündem

Manipülasyon lobisi iş başında! Milletin çözüm kapısı CİMER’i hedef aldılar: DMM o yalanları tek tek ifşa etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23