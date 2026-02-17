  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle Öğrencilerin KAAN hayali gerçek oldu MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu… Polonya’dan Ankara’ya tam not: ‘Türkiye kilit ortak’ 28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler! Yaşar Baş’tan Ankara Barosu’nun Gürlek davasına sert çıkış: “Muska yazdırsalar daha etkili olurdu” TMO’dan fiyat istikrarı için kritik hamle! TMO, stoklarını serbest satışa açtı! Diyanet-Sen’den Cumhuriyet’e tepki! İstanbul Valiliğinin Kur’an Kursu Adımı ülke genelinde yaygınlaştırılmalı Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!
Siyaset CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!
Siyaset

CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Ağzı bozuk Özgür Özel yönetiminde skandallarla ve partinin kazandığı belediyelerde yolsuzluklarla anılan CHP’de istifalar peş peşe geliyor.

Geçtiğimiz hafta Özgür Özel’in küfürlü mesajları sonrasında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve bazı belediye meclis üyelerinin istifalarıyla sarsılan CHP’de yeni bir istifa daha geldi. CHP Zonguldak Kadın Kolları eski Başkanı ve Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu da CHP’den istifa etti.

“YOL DEĞİŞİKLİĞİ” VURGUSU

Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Merve Kır Müftüoğlu, yirmili yaşlardan itibaren üyesi olarak çalıştığı CHP’den, “yol değişikliği” nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

“MERVE GİBİ İSTİFA EDEN YÜZLERCE İNSANIMIZ VAR”

CHP’li eski milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, Merve Kır Müftüoğlu’nun istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “CHP Zonguldak Kadın Kolları eski Başkanı ve Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu da CHP’den istifa etti. Müftüoğlu, Anahtar Parti’ye katılma kararı almış. Sevgili Merve gibi istifa eden yüzlerce insanımız var. CHP yönetimi bu istifaların sebebi üzerine kafa yoruyor mu acaba? Hiç sanmıyorum… Gündemlerinde bile değil…” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki

Siyaset

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki

CHP’li itirafçı neler söyledi neler! "Kurultayda çok masraf yaptık"
CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık”

Gündem

CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık”

CHP'lilerin rezilliğini anlatıp bombayı patlattı! "Lütfen beni arayın, gerekirse küfür edin"
CHP'lilerin rezilliğini anlatıp bombayı patlattı! "Lütfen beni arayın, gerekirse küfür edin"

Gündem

CHP'lilerin rezilliğini anlatıp bombayı patlattı! "Lütfen beni arayın, gerekirse küfür edin"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23