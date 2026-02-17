CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Geçtiğimiz hafta Özgür Özel’in küfürlü mesajları sonrasında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve bazı belediye meclis üyelerinin istifalarıyla sarsılan CHP’de yeni bir istifa daha geldi. CHP Zonguldak Kadın Kolları eski Başkanı ve Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu da CHP’den istifa etti.

“YOL DEĞİŞİKLİĞİ” VURGUSU

Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Merve Kır Müftüoğlu, yirmili yaşlardan itibaren üyesi olarak çalıştığı CHP’den, “yol değişikliği” nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

“MERVE GİBİ İSTİFA EDEN YÜZLERCE İNSANIMIZ VAR”

CHP’li eski milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, Merve Kır Müftüoğlu’nun istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “CHP Zonguldak Kadın Kolları eski Başkanı ve Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu da CHP’den istifa etti. Müftüoğlu, Anahtar Parti’ye katılma kararı almış. Sevgili Merve gibi istifa eden yüzlerce insanımız var. CHP yönetimi bu istifaların sebebi üzerine kafa yoruyor mu acaba? Hiç sanmıyorum… Gündemlerinde bile değil…” ifadelerini kullandı.