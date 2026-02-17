  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de adeta katliam yaptı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği tekneleri bir kez daha hedef aldı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

ABD TEKNELERE BİR KEZ DAHA SALDIRDI

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

 

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstihbarat tarafından teknelerin Doğu Pasifik ve Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 11 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Doğu Pasifik'teki iki teknede 8, Karayipler'deki üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu ifade edildi.

 

KARAYİPLER VE PASİFİK'TEKİ GERGİNLİK

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

