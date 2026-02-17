Siyonistlerden alçaklık, bir de dalga geçiyorlar
Abluka altında tuttuğu Gazze'de yardımların geçişini engelleyerek çocukların açlıktan öldüren soykırımcı İsrail ordusu, resmi hesabından Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
"Gazze'yi bombalamayı bırakın"
İşgalci ordusunun paylaşımı büyük tepki çekerken, birçok yorumcu "Ramazan ayının iyi geçmesini istiyorsanız Gazze'yi bombalamayı bırakın" diyerek tepki gösterdiler.