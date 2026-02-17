  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ endeksinde tırmanış sürüyor! Türkiye 10 basamak birden fırladı Davutoğlu: Geçim sıkıntısı çekiyorum! Eşim de çalışıyor geçinmekte zorlanıyoruz Başkan İbrahim Kalın tek tek açıkladı! MİT’ten Suriye’de müthiş hamleler Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek Fransızlar yatırım için sırada bekliyor Türkiye’ye 5 milyar Euro Yeni casusluk sistemi ortaya çıktı! İsrail sizi arabanızda izliyor Sahur ve iftar öncesi ekran başına! Ramazan-ı Şerif’in heyecanı Akit TV’de Araştırma şok etti: Almanya’nın nüfusu yüzde 10 azalabilir Çifte vatandaş Siyonistler yeniden gündem! Soykırımcı Jessy Bahar İstanbul’da mı? Suç örgütü davasında 12'nci duruşma! Aziz İhsan Aktaş’ın oğlu savunma yaptı
Dünya Siyonistlerden alçaklık, bir de dalga geçiyorlar
Dünya

Siyonistlerden alçaklık, bir de dalga geçiyorlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Siyonistlerden alçaklık, bir de dalga geçiyorlar

Abluka altında tuttuğu Gazze'de yardımların geçişini engelleyerek çocukların açlıktan öldüren soykırımcı İsrail ordusu, resmi hesabından Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

Gazze'de soykırım yapan, yardımların geçişini engelleyerek çocukların açlıktan ölmesine sebep olan İsrail ordusu, resmi hesabından Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

"Gazze'yi bombalamayı bırakın"

İşgalci ordusunun paylaşımı büyük tepki çekerken, birçok yorumcu "Ramazan ayının iyi geçmesini istiyorsanız Gazze'yi bombalamayı bırakın" diyerek tepki gösterdiler.

İsrail'den kalleş saldırı! Şehit düştü
İsrail'den kalleş saldırı! Şehit düştü

Dünya

İsrail'den kalleş saldırı! Şehit düştü

Katil İsrail’den Batı Yaka’da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!
Katil İsrail’den Batı Yaka’da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!

Dünya

Katil İsrail’den Batı Yaka’da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!

Yeni casusluk sistemi ortaya çıktı! İsrail sizi arabanızda izliyor
Yeni casusluk sistemi ortaya çıktı! İsrail sizi arabanızda izliyor

Gündem

Yeni casusluk sistemi ortaya çıktı! İsrail sizi arabanızda izliyor

'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?
'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?

Sosyal Medya

'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23