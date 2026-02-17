  • İSTANBUL
Dünya İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Saadet Partisi duyurdu
Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Saadet Partisi duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Saadet Partisi duyurdu

Saadet Partisi, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haberi duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail ordusunda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerinin tespiti, olası savaş suçlarına iştirak edip etmediklerinin araştırılması ve vatandaşlıktan çıkarma dâhil alınabilecek hukuki-idari önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdik.

 

bakalım kimler ::))

İsrail, PKK-PYD militanlarına Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında ön saflarda yer almaları için 2.200 dolar teklif etmekte ve binlerce terörist ve paralı askeri İsrail'e nakletmektedir.İsrail için savaşmak üzere militan toplama çağrıları yapılmakta ve Mordehay Zaken tarafından kurulan “Kürt-İsrail Dostluk Birliği”, “Kürt Enstitüsü” ve “İsrailli Yahudi Kürtler” örgütü gibi birçok örgüt kapsamlı faaliyetler yürütüyor Netflix dizisi “Fauda”da oynayan Kürt şarkıcı ve oyuncu Idan Amedi, gönüllü olarak IDF'ye katıldığını açıkladı
