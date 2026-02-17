İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Saadet Partisi duyurdu
Saadet Partisi, İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haberi duyurdu.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail ordusunda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerinin tespiti, olası savaş suçlarına iştirak edip etmediklerinin araştırılması ve vatandaşlıktan çıkarma dâhil alınabilecek hukuki-idari önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdik.