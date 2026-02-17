  • İSTANBUL
ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Cenevre'de uzlaşmasının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine çekildi. Gümüşteki değer kaybı ise altını da geride bıraktı.

Tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de tamamlandı.

İRAN: TEMEL İLKELER KONUSUNDA ANLAŞTIK

Yaklaşık 2,5 saat görüşmenin ardından ilk açıklama ise İran cephesinden geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin önceki tura kıyasla "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi. Arakçi, iki tarafın olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve metinlerin karşılıklı olarak incelenmesinin ardından bir sonraki turun tarihini belirlemeyi kabul ettiğini söyledi. Arakçi, her iki tarafın da uzlaşması zaman alacak pozisyonlara sahip olduğunu belirterek temel ilkeler konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

 

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Söz konusu açıklamanın ardından ise değerli metallerin fiyatlarında gerileme meydana geldi. Görüşme öncesinde 4 bin 918 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, Washington- Tahran arasındaki uzlaşı ile birlikte yüzde 1,90 değer kaybederek 4 bin 880 seviyelerine çekildi. Altının gramı ise saat 17.15 itibarıyla 6 bin 880 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Gümüşteki geri çekilme ise altından daha büyük oldu. Yüzde 3,64'lük düşüş gösteren gümüşün onsu saat 17.15 itibarıyla 74,17 dolar, gramı ise 104 TL seviyelerinde bulunuyor.

