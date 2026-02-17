  • İSTANBUL
Spor Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM
Spor

Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi sahasında Juventus'u ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 2 Juventus skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Galatasaray 1 - 2 Juventus

34' Oyuncu Değişikliği: Bremer - Federico Gatti

32' GOL! Juventus, Teun Koopmeiners'in golüyle 2-1 öne geçti. McKennie'nin pasında ceza yayının sağından içeri giren Koopmeiners beklemeden vuruşunu yaptı. Koopmeiners'in şutunda top ağlara gitti.

30' Sara sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

25' Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

18' Sarı Kart - Andrea Cambiaso

16' GOL! Juventus, Koopmeiners'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Cambiaso sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kalulu'nun kafa vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönen topa sadece dokunan Koopmeiners topu ağlara gönderdi.

15' GOOOOOOLLLLL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Juventuslu oyuncuların kendi ceza sahasında yaptıkları hatalı pas sonucu topu alan Osimhen, Torreira'ya bıraktı. Torreira'nın pasında top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Sara, ağları havalandırdı.

11' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kenan'ın sert şutunda Davinson'a çarpan top kornere gitti.

9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Conceiçao kale önüne ortalamak istedi. Jakobs'un ayak koyduğu top kornere gitti.

6' Yunus ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie.

1
