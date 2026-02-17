Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi sahasında Juventus'u ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 2 Juventus skoruyla devam ediyor.
Galatasaray 1 - 2 Juventus
34' Oyuncu Değişikliği: Bremer - Federico Gatti
32' GOL! Juventus, Teun Koopmeiners'in golüyle 2-1 öne geçti. McKennie'nin pasında ceza yayının sağından içeri giren Koopmeiners beklemeden vuruşunu yaptı. Koopmeiners'in şutunda top ağlara gitti.
30' Sara sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
25' Bu dakikalarda her iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
18' Sarı Kart - Andrea Cambiaso
16' GOL! Juventus, Koopmeiners'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Cambiaso sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kalulu'nun kafa vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönen topa sadece dokunan Koopmeiners topu ağlara gönderdi.
15' GOOOOOOLLLLL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Juventuslu oyuncuların kendi ceza sahasında yaptıkları hatalı pas sonucu topu alan Osimhen, Torreira'ya bıraktı. Torreira'nın pasında top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Sara, ağları havalandırdı.
11' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kenan'ın sert şutunda Davinson'a çarpan top kornere gitti.
9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Conceiçao kale önüne ortalamak istedi. Jakobs'un ayak koyduğu top kornere gitti.
6' Yunus ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie.