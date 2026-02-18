Birleşik Krallık’ta satış rekoru! JAECOO 7 zirveye yerleşti

OMODA & JAECOO, Birleşik Krallık otomobil pazarında kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ocak 2026 itibarıylaglobal otomotiv markası OMODA & JAECOO, Birleşik Krallık pazarında tarihi bir dönüm noktasına imza attı. JAECOO7, toplam 4 bin 59 adetlik satışla ocak ayında Birleşik Krallık perakende pazarının en çok satan modeli olurken, aylık perakende satış sıralamasında zirveye yerleşti ve aynı zamanda genel pazar satışlarında ikinci sıraya yükseldi. Aynı dönemde OMODA & JAECOO, ocak ayında 6 bin 696 adetlik toplam satışla Birleşik Krallık’ın en çok satan 8’inci otomobil markası oldu. Bu sonuçla marka, güçlü rakiplerini geride bırakarak ayın lider Çinli markası konumuna yükseldi.

Pazardaki temponun belirleyicisi oldu!

Eylül 2024’te Birleşik Krallık pazarına giriş yapan OMODA & JAECOO, geçen süre boyunca satış rekorlarını arka arkaya kırarak dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı. Sadece 17 ay içinde yeni bir oyuncudan ana akım bir markaya dönüşen OMODA & JAECOO, sektör açısından olağanüstü bir hızla satış listelerinde ilk 8 arasına girmeyi başardı. Bu başarı, markanın “Dünyanın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” unvanını güçlü biçimde teyit ediyor.2025 yılı toplam verilerine göre marka, Birleşik Krallık’ta 48 bin 87 adetlik satışa ve yüzde 2,38 pazar payına ulaştı. Otorite kabul edilen Car Dealer verilerine göre; OMODA & JAECOO yalnızca 9 ayda bu başarıyı yakalayarak pazar penetrasyon hızında eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Bu ivme 2026 yılında da devam ederken, markanın mevcut pazar payı yüzde 4,65 seviyesine yükseldi.Bu başarının arkasında net bir marka konumlandırması yer alıyor: OMODA, “Dünyanın Lider Premium SUVMarkası” olma hedefiyle ilerlerken; JAECOO, “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle “Dünyanın Bir NumaralıOff-road Odaklı Şehir SUV Markası” olmayı amaçlıyor. İki marka birlikte, yüksek regülasyonlara sahip Birleşik Krallık pazarındaki bariyerleri aşarak tüketicilere farklı yaşam tarzları ve ürün seçenekleri sunuyor.

JAECOO7 12 ayda 30 bin adetten fazla satıldı!

Markanın büyümesindeki itici güç olan JAECOO7, Ocak 2025’teki lansmanından bu yana geçen 12 ayda 30 bin 100 adedin üzerinde satışa ulaştı ve markayı son 10 yılın en hızlı büyüyen ana akım otomobil markalarından biri haline getirdi.Modelin satış performansı, pazardaki artan cazibesini açıkça ortaya koyuyor:

Ekim 2025’te 2 bin 611 adetlik satışla Birleşik Krallık’ta en çok satan Çinli model oldu ve ilk kez aylık satışlarda ilk 10 arasına girdi.

Kasım 2025’te 2 bin 400’ü aşan tescil sayısıyla genel satış listesinde 8. sıraya yükselerek köklü modelleri geride bıraktı.

Aralık 2025’te yılı 2 bin 863 adet satışla güçlü bir şekilde kapattı.

Ocak 2026’da ise 4 bin 59 adetlik satışla Birleşik Krallık’ın en çok satan perakende modeli unvanını elde etti.

Satış başarısının ötesinde JAECOO 7 ve marka, sektörde önemli ödüllerle de takdir gördü. Model, 2025 Scottish Car of the Year Awards’ta “En İyi Aile Otomobili” seçilirken, marka 2026 Carwow Awards’ta “Yılın Markası” ödülünü kazandı. Tüketici ilgisi de aynı hızla arttı; JAECOO, 2025 yılında Google UK’de en çok aranan Çinli otomobil markası olurken, “JAECOO cars” ifadesi Birleşik Krallık’ta yılın en popüler ilk üç otomotiv araması arasında yer aldı.

OMODA 7 Londra Moda Haftası’nda Parlıyor!

Ürün geliştirme ve satış alanındaki başarısını kültürel alanlara da taşıyan marka, tasarım odaklı yaklaşımını daha geniş bir sahneye çıkarıyor. OMODA, Şubat 2026’da Londra Moda Haftası (LFW)’nın Ana Sponsoru (Principal Partner) oldu. Bu iş birliği yalnızca sektörler arası bir ortaklık değil; markanın DNA’sı ile üst düzey moda anlayışı arasında güçlü bir uyumu temsil ediyor. Yenilikçi tasarım, bireysel ifade ve sürdürülebilir gelecek odağında buluşan bu birliktelik, Birleşik Krallık lansmanını bu sahnede yapan OMODA 7 modelini küresel moda trendlerinin merkezine taşıyor.Yeni model; ileri görüşlü tasarım dili ile son teknolojiyi bir araya getirerek, segmentinde özel 15,6 inç Star Orbit Kayar Ekran, ultra sessiz VIP kokpit gibi özelliklerle donatıldı. OMODA 7, otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp, bir “mobil estetik alan” haline getirmeyi hedefliyor.Sadece 9 ayda yüzde 2 pazar payına ulaşan bir marka başarısından, son on yılın en dikkat çekici lansmanlarından birine uzanan bu yolculukla OMODA & JAECOO, sektöründe büyüme için yeni bir referans noktası oluşturuyor. Satış liderliğini öncü kültürel iş birlikleriyle birleştiren marka, yalnızca ticari başarıyı değil; mobilitenin geleceğine dair yenilikçi ve küresel bir vizyonu da temsil ediyor.