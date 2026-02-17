Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti
Türkiye’nin Afrika Açılımı politikasında yeni bir sayfa açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyaretiyle sömürgeci güçlerin uykusunu kaçırırken, Addis Ababa sokaklarında Türk mühendisliğinin gururu Togg rüzgarı esti. Resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, mevkidaşı Abiy Ahmed’e Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’u hediye ederek, iki ülke arasındaki dostluğu teknoloji hamlesiyle taçlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Resmi temaslar için Addis Ababa'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray'da Ahmed ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti.
Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
