'Erdoğan en tehlikeli düşman!'

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 17 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi İsrail için “yeni bir stratejik tehdit” olarak nitelendirdi.

Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “İsrail’i kuşatmaya çalışan sofistike ve tehlikeli bir rakip/düşman” şeklinde tanımladı.

Bennett’in ifadelerine göre:

Türkiye, Katar, Müslüman Kardeşler (Muslim Brotherhood) ve Pakistan’ın nükleer kapasitesini içeren bir “eksen” oluşuyor.

Bu eksen, bölgede İsrail karşıtı düşmanlığı körüklüyor ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri etkilemeye çalışıyor.

İsrail’in, İran’dan gelen tehditlerle eş zamanlı olarak Türkiye’den (Ankara’dan) gelen düşmanlıkla da yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

“Yeni bir Türk tehdidi ortaya çıkıyor. Tahran’dan gelen tehdide ve Ankara’dan gelen düşmanlığa karşı aynı anda ancak farklı yöntemlerle harekete geçmeliyiz” dedi.

Bazı İsrailli yetkililerin Katar’dan maaş aldığı iddialarına atıfta bulunarak, Katar ve Türkiye’nin Suriye ve Gazze’de Müslüman Kardeşler benzeri bir “canavarca eksen” oluşturduğunu öne sürdü.

Bu açıklamalar, Bennett’in Jerusalem’da düzenlenen 2026 Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations toplantısında yaptığı konuşmada yer aldı. Konuşma, i24NEWS gibi kaynaklarda “Former Israeli PM Bennett Warns Turkey Poses A New Threat” başlığıyla duyuruldu.

Türkiye tarafında ise benzer ifadeler hızla sosyal medyada (özellikle X platformunda) paylaşıldı ve tartışma yarattı. Bennett’in sözleri, İsrail iç siyasetinde Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerle de bağlantılı görünüyor; zira Bennett, Gazze’deki barış kurulu gibi oluşumlarda Türkiye ve Katar’ın rolüne karşı çıkıyor ve bunu Netanyahu’nun “diplomatik başarısızlığı” olarak görüyor.