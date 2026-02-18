Gazze'de bir çocuk daha şehit oldu!

Dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda bir çocuk şehit olurken çok sayıda Filistinli yaralandı.

Müslümanların dağınıklığından güç bulan siyonist rejim, Gazze'de yürürlükte olduğu açıklanan ateşkesi dün de defalarca ihlal etti.

Topçu atışları, hava saldırıları ve doğrudan açılan ateş sonucu bir çocuk şehit oldu, birçok Filistinli yaralandı.

Tıbbi kaynakların aktardığına göre, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlenen saldırıda bir çocuk şehit olurken bir çocuk da yaralandı.

Güneyde ise Refah'ın el-Mevasi bölgesinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Orta kesimde bulunan Nusayrat yakınlarındaki el-Muğraka beldesinde ise işgalci bir insansız hava aracı, sivillerin bulunduğu noktaya bomba bıraktı. Saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı saatlerde, Han Yunus'un doğusu yoğun topçu atışlarıyla hedef alınırken, Refah kenti ile Han Yunus'un doğusuna hava saldırıları düzenlendi. Söz konusu saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen askeri operasyonların fiilen sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

129 günde 630 şehit

Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana yaşanan ihlallerin bilançosu ise ağır. Son verilere göre 129 gün içinde 630 Filistinli şehit oldu. Şehitlerin 194'ü çocuk, 84'ü kadın, 22'si ise yaşlılardan oluşuyor.

Aynı dönemde 1623 kişi yaralandı. Yaralıların 501'i çocuk, 324'ü kadın, 89'u ise yaşlı.

Toplam ihlal sayısı ise 1734'e ulaştı. Bunların 793'ünü bombardıman, 617'sini silahlı saldırılar, 241'ini ev yıkımları oluşturdu. Günlük ortalama 13'ten fazla ihlal kayda geçti.

Yardım ve yakıt krizi derinleşiyor

Anlaşma kapsamında Gazze'ye her gün 600 yardım tırı ve 50 yakıt tırının girişine izin verilmesi öngörülmesine rağmen, fiili girişler bu rakamın yalnızca yüzde 43'üne ulaştı.

Ateşkesin başından bu yana Gazze'ye 32 bin 836 yardım tırı girdi. Ancak bunların yalnızca 934'ü yakıt taşıdı. Bu miktar, ihtiyaç duyulan yakıtın yaklaşık yüzde 14,5'ine denk geliyor.

Yakıt eksikliği sağlık tesislerini, su ve kanalizasyon sistemlerini ve elektrik altyapısını felç ederken, insani kriz her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Refah Kapısı'nda kısıtlamalar sürüyor

Refah Sınır Kapısı üzerinden yolcu geçişlerine yönelik kısıtlamalar da devam ediyor. Gerçekleşen geçiş oranı, planlanan sayının yalnızca yüzde 33,8'i seviyesinde kaldı. Özellikle ağır hastalar ve insani durumdaki siviller için getirilen engeller tepkilere yol açıyor.

Dün yaşanan saldırılar ve devam eden kısıtlamalar, siyonist rejimin ateşkesi sistematik biçimde ihlal ettiğini ve Gazze'deki insani krizi derinleştiren bir tabloyu sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.