Dünya İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Dünya

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

İran, Alman yetkililerin ülke aleyhindeki açıklamaları ve Münih'teki İran karşıtı gösteriler üzerine Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, Almanya’da düzenlenen eylemler ve Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Rıza Pehlevi’nin açıklamaları nedeniyle Tahran’ın resmi protestosu iletildi. İran tarafı, şiddet yanlısı grupların faaliyetlerine izin verilmesinin uluslararası sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

İran, bazı Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları sonrasında bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Dittmann'a, Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya’daki İran karşıtı girişimlere ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.

Alman diplomata, ülkesinin “şiddet yanlısı ve terörist unsurlara ev sahipliği yapmasının” uluslararası sorumluluk doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan İran'daki devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapmıştı.

Ayrıca Münih kentinde bir araya gelen binlerce kişi, İran karşıtı gösteri düzenlemişti.

