Vefa, işte böyle olur! “Hakkınızı ödeyemeyiz” dediler, Türkiye onuruna köy kurdular

Yetkililer, örgüt tarafından daha önce zarar verilen cami ve sosyal alanları da ziyaret ederek bölgede sağlanan güvenlik sayesinde hayatın normale dönmeye başladığını gözlemledi. Somali hükümeti ve Türk yetkililer, terör örgütünden kurtarılan bölgelerde yeniden inşa, insani yardım ve istikrar çalışmalarının devam edeceğini ve sivillerin güvenli şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ortak çabaların süreceğini bildirdi.