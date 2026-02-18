Vefa, işte böyle olur! “Hakkınızı ödeyemeyiz” dediler, Türkiye onuruna köy kurdular

  • İSTANBUL
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’ın yakıp yıktığı yerleşim yerleri, Türkiye’nin desteğiyle küllerinden doğarak "SOMTÜRK Köyü" adıyla yeniden hayat buldu. Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (TÜRKSOM) öncülüğünde inşa edilen modern konutlar ve stratejik köprüler törenle hak sahiplerine teslim edilirken, bölge halkı Türkiye’ye olan minnetini köyün adıyla ölümsüzleştirdi. Somali hükümeti, bu projenin iki ülke arasındaki sarsılmaz iş birliğinin ve bölgedeki güvenlik istikrarının en somut nişanesi olduğunu vurguladı.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, İçişleri Bakanı Ali Yusuf Ali, Somali Ulusal Ordusu Komutanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mahmoud ve Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (TÜRKSOM) yetkililerinden oluşan heyet, Aşağı Şabel bölgesinde bulunan Sabiid ve Caanoole yerleşimlerini ziyaret ederek yeni inşa edilen konutları yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında, terör örgütü tarafından evleri yıkılan ve yerlerinden edilen aileler için inşa edilen yeni konutlar hak sahiplerine teslim edildi ve ihtiyaç sahibi bölge halkına gıdadan oluşan yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Yetkililer, bu adımın, Somali hükümetinin örgütten kurtarılan bölgelerde güvenliği kalıcı hale getirme ve yerinden edilen sivillerin yeniden yerleşimini sağlama yönündeki taahhüdünün önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Yeni yerleşim alanına "SOMTÜRK köyü" adı verilmesinin, Türkiye'nin Somali'de güvenlik, istikrar ve yeniden inşa çalışmalarına sağladığı katkıların bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Heyet ayrıca, Eş-Şebab tarafından tahrip edilen ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşa edilen Sabiid ve Caanoole Köprüsü'nü de inceledi. Yeniden hizmete açılan köprünün, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırdığı, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Yetkililer, örgüt tarafından daha önce zarar verilen cami ve sosyal alanları da ziyaret ederek bölgede sağlanan güvenlik sayesinde hayatın normale dönmeye başladığını gözlemledi. Somali hükümeti ve Türk yetkililer, terör örgütünden kurtarılan bölgelerde yeniden inşa, insani yardım ve istikrar çalışmalarının devam edeceğini ve sivillerin güvenli şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ortak çabaların süreceğini bildirdi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı inşası gibi alanlarda çok boyutlu olarak gelişiyor. Mogadişu'daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü ile Somali ordusunu eğiten Türkiye, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları ile ülkenin istikrarına stratejik destek sağlıyor.

