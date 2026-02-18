Vefa, işte böyle olur! “Hakkınızı ödeyemeyiz” dediler, Türkiye onuruna köy kurdular
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’ın yakıp yıktığı yerleşim yerleri, Türkiye’nin desteğiyle küllerinden doğarak "SOMTÜRK Köyü" adıyla yeniden hayat buldu. Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (TÜRKSOM) öncülüğünde inşa edilen modern konutlar ve stratejik köprüler törenle hak sahiplerine teslim edilirken, bölge halkı Türkiye’ye olan minnetini köyün adıyla ölümsüzleştirdi. Somali hükümeti, bu projenin iki ülke arasındaki sarsılmaz iş birliğinin ve bölgedeki güvenlik istikrarının en somut nişanesi olduğunu vurguladı.