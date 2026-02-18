Emekliler bu tarihleri kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bayram ikramiyesi elden gidebilir

2026 yılı emekli bayram ikramiyelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihleri, ödenecek tutardan daha hayati bir önem kazandı. Uzmanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi için en geç 28 Şubat, Kurban Bayramı için ise Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi gerektiğini, aksi takdirde hak kaybı yaşanacağını vurguluyor. İkramiye tutarının 5.500 TL bandına çıkması beklenirken, ödemelerin Mart ayının ikinci haftasından itibaren hesaplara yatırılması planlanıyor.