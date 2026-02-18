  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Emekliler bu tarihleri kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bayram ikramiyesi elden gidebilir
Emekliler bu tarihleri kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bayram ikramiyesi elden gidebilir

2026 yılı emekli bayram ikramiyelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihleri, ödenecek tutardan daha hayati bir önem kazandı. Uzmanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi için en geç 28 Şubat, Kurban Bayramı için ise Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi gerektiğini, aksi takdirde hak kaybı yaşanacağını vurguluyor. İkramiye tutarının 5.500 TL bandına çıkması beklenirken, ödemelerin Mart ayının ikinci haftasından itibaren hesaplara yatırılması planlanıyor.

Milyonlarca emekli 2026 bayram ikramiyesi zammını beklerken, uzmanlar asıl belirleyici unsurun artış oranı değil başvuru tarihi olduğuna dikkat çekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanabilmek için emekli aylığının ilgili bayram ayı itibarıyla bağlanmış olması gerekiyor. Aksi halde zamlı ödeme hakkı tamamen kaybediliyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyenlerin en geç 28 Şubat'a kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Şubat ayında başvuru yapan ve aylığı bağlanan kişiler ikramiye almaya hak kazanacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular Ramazan ödemesi dışında kalacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi için ise son eşik Nisan ayı sonu. Nisan ayında başvuru yapanların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacağı için Kurban Bayramı ödemesinden yararlanabilecek. Mayıs ve sonrasında başvuru yapanlar ise 2026 yılına ait her iki bayram ikramiyesini de alamayacak. Sistem, başvuru tarihini değil aylığın başlangıç ayını esas alıyor.

Halen dosya başına 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin ila 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılması konuşuluyor. Nihai tutar TBMM süreci ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Olası artış halinde dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme alacak. İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 75 oranında aylık alanlar 3 bin 750 TL, yüzde 50 alanlar 2 bin 500 TL, yüzde 25 alanlar ise 1 bin 250 TL ödeme alacak.

Ramazan Bayramı'nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında, 9–19 Mart arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Kesin ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

2026 ikramiye sürecinde tablo net: Zam oranı geliri, başvuru tarihi ise ödeme hakkını belirliyor. Şubat ve Nisan aylarındaki kritik tarihler kaçırılırsa, zamlı bayram ikramiyesinden yararlanmak mümkün olmayacak.

