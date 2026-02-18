  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı
Gündem

Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Başkent'te DEAŞ ve FETÖ’ye 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamı DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamı DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün, yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen emirlere istinaden, tüm şüpheli ve hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği bildirildi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı

Gündem

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 63 şüpheli yakalandı

4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

Gündem

4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı
8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı

Gündem

8 İlde eş zamanlı operasyon! "Garson"dan o FETÖ’cülere ulaşıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23