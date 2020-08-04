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Aktüel

Yunus balıkları Edremit Körfezi'ndeki cankurtaran ekibine arkadaş oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:33:25 -
Yunus balıkları Edremit Körfezi'ndeki cankurtaran ekibine arkadaş oldu

BALIKESİR (AA) - Edremit ilçesi açıklarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bot ve jet ski donanımlı cankurtaran ekibine eşlik eden yunus balıkları güzel görüntü oluşturdu.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde mavi bayraklı plajların açıklarında bot ile devriye gezen cankurtaran ekipleri, kendilerine eşlik eden yunusları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, özellikle Altınoluk resif bölgelerinde yoğunlukla görülen yunusların cankurtaran ekiplerinin botunun yanında yarışır gibi yüzdüğü ve dans ettiği o muhteşem anlar görülüyor.

Öte yandan, Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk Zeytinli, Ören ve Sarımsaklı ile Erdek ilçesi Ocaklar sahilinde bot ve jet ski ile faaliyet gösteren cankurtaran ekiplerinin her yıl bu aylarda aynı görüntülerle karşılaştığı öğrenildi.

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