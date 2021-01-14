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Gündem Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!
Gündem

Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla başlayan ve aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu eylemlere Yunanistan'dan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:41:00 -
Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla ilgili başlatılan eylemlere Yunanistan'dan destek pankartı açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Okulun önünde 'katil polis' sloganları atarak terör örgütü marşları eşliğinde halay çeken ve aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu öğrencilerin eylemleri Kadıköy'de İtalyan komünist marşı 'Çav Bella' ile devam etmişti.

Yunanistan'dan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek

Son olarak Yunanistan'da bir grup eylemci Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerine destek verdi.

Başkent Atina'da toplanarak Boğaziçililere destek eylemi yapan göstericiler, Türkçe ve Yunanca "Diren Boğaziçi, Diren Üniversite" pankartı açtı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından CHP ve HDP'nin de kışkırtmasıyla aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da eylemlere katılarak 'örgütlenme' çağrısı yaptığı öğrenciler 'katil polis' sloganları attı.

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Yorumlar

Hayır

İlk bizim içimizdeki Yunan aşıkları destekliyor zaten
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Başçavuş

Nekadar vatan haini varsa Yunanistan'da gerikalani .......
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