Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla ilgili başlatılan eylemlere Yunanistan'dan destek pankartı açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Okulun önünde 'katil polis' sloganları atarak terör örgütü marşları eşliğinde halay çeken ve aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu öğrencilerin eylemleri Kadıköy'de İtalyan komünist marşı 'Çav Bella' ile devam etmişti.

Yunanistan'dan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek

Son olarak Yunanistan'da bir grup eylemci Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerine destek verdi.

Başkent Atina'da toplanarak Boğaziçililere destek eylemi yapan göstericiler, Türkçe ve Yunanca "Diren Boğaziçi, Diren Üniversite" pankartı açtı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından CHP ve HDP'nin de kışkırtmasıyla aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da eylemlere katılarak 'örgütlenme' çağrısı yaptığı öğrenciler 'katil polis' sloganları attı.