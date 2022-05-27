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Yerel Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!
Yerel

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 09:42:00 -
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Konuya dair Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmenin kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İLKHA)

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