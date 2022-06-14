Yunanistan’ı tir tir titretecek sözler: Sistemlerini çökertiriz, başlarına yıkarız

Eski Yunan amiralin “İstanbul’u vururuz” sözleri “deli saçması” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş “Türkiye, hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek altyapıya sahip” dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’ın anlaşmaları ihlal ederek 23 adaya silah ve asker yığınağı yapması sonrası başlayan kriz, Ege’de çarpıcı bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Ege denizi üzerinde 3 bine yakın kayalık-adacık bulunduğunu ve bunların 152’sinin aidiyeti belirsiz statüsüne rağmen Yunan işgali altında olduğunu belirtiyor.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ege’deki bu kara parçaları ile ilgili silahsızlandırılmama şartı olduğunu söyledi. Karataş, Yunanistan’ın esas hedefinin Türkiye’yi Batıdan çevrelemek, Ege’yi Yunan gölüne dönüştürmek olduğunu anlattı. Bu adacıkların her birinin bir Kardak örneği olduğunu vurgulayan Karataş AB ve NATO teşviklerinin suistimalleri ile bugün bu adacıkların Yunanistan’ın egemenlik alanına dönüştüğü bilgisini verdi.

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da Girit’te Gavdos, Limni Güneyi’ndeki Bozbaba gibi yüzlerce adacık-kayalık olduğunu ve bu aidiyeti belli olmayan kara parçalarına Yunanistan’ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak el koyduğunu söyledi. Tokmakoğlu, “Yunanistan’ın Fır Hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) konusunda Şikago anlaşmasını ihlal ederek etki alanını 10 mile taşıma çabasını açık bir hak ihlaldir” dedi. Yunanistan’ın krizi tırmandırma sebebini Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile açıklayan Tokmakoğlu, “Avrupalı aktörler, Doğu Akdeniz’i Yunanistan üzerinden Avrupa gölüne çevirmek istiyorlar” diye konuştu.

Uçaklar havalanır ama...

Emekli askerler, eski Yunan koramiral Yanis Egolfopulos’un “İstanbul’u vururuz” tehdidini de “deli saçması” olarak yorumladı. “Yunanistan’ın böyle bir operasyon kabiliyeti yok” diyen Gürsel Tokmakoğlu, “Türkiye’nin sahip olduğu erken uyarı sistemleri ve hava savunma silahları buna izin vermez. İstanbul’u vurmak için aşmaları gereken ciddi koruma kalkanlarımız var. Bu tarz saha gerçeği ile ilgisiz açıklamaları ciddiye almamak gerekiyor” şeklinde konuştu. Emekli Pilot Tümgeneral Karataş da Türkiye’nin hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek alt yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Karataş, “O uçaklar havalanır ama geri inecek bir zeminleri kalmaz. Yunan savaş jetleri Türkiye’nin batısında kısıtlı hedefleri vurabilir. Ancak Türk hava ve kara silahları Yunanistan’ın baştan aşağı tüm stratejik merkezlerini çökertir. Ukrayna örneğinden hareketle sırtını AB ve ABD’ye yaslayarak bize efelenen Yunanistan ne Avrupa ne de ABD’nin kendisi için hiçbir biçimde savaşmayacağı gerçeğini görmelidir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayara Türkiye’nin burnunun dibindeki adaları silahlandıran Yunanistan’ın yığınağı ifşa oldu. ABD’nin Girit adasının kuzeybatısında bulunan Suda hava üssüne konuşlandırdığı F-35/F-15 savaş uçakları ile çok sayıda mühimmat deposu ve 500 askerî personelin konakladığı alanlar uydu görüntüsüyle ortaya çıktı. Savaş uçakları ve Patriot Hava Savunma Sistemlerini barındıran İskiri adasının yan ısıra Semandirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya, Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis adaları da Yunanistan ve ABD tarafından ciddi şekilde silahlandırılan adalar arasında yer alıyor.

Mevlüt Çavışoğlu'nun açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, resmî temaslarda bulunduğu KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geldi. Çavuşoğlu, Rum yönetimi gündeme getirdiği güven artırıcı önlemlere değinerek “Gerçekten içinde yeni bir fikir olsa bunları biz her zaman konuşuruz, Türkiye olarak buna destek veririz, değerlendiririz ama bunlar Sayın (GKRY Lideri Nikos) Anastasiyadis’in de Cenevre’de yeni fikir ortaya koyamadığı için eski defterleri karıştırarak bir bir okuduğu önerilerdir. Bu öneriler esasen müzakere sürecini sulandırmak için yapılmıştır ve Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın bir refleksidir” dedi. Eski emekli askerin, Türkiye’ye karşı yaptığı saldırgan açıklamalara da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Geçmişte görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani öyle boş laflarla kendilerine avutmalarına gerek yok” diye konuştu.

Sınıra hendek kazıyorlar

Yunanistan’ın, Meriç’teki kara sınırına tank geçişini engellemek için hendek kazma çalışmalarına hız verdiği bildirildi. “Evrosnews” isimli yerel haber portalında hendeğe ilişkin görüntüler paylaşıldı. Kazılması birkaç ay içerisinde tamamlanması beklenen hendeğin, 135 kilometre uzunluk, 32 metre genişlik ve 7 metre derinliğinde olması tahmin ediliyor.

Türkleri balıklara yem yapacakmış

Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis sosyal medya hesabından küstah açıklamalarda bulundu. Kranidiotis “Türkiye’nin genel yayılmacı tavrını göz önünde bulundurarak tüm senaryolara hazırız. Yunan vatandaşları kendilerini güvende hissetsinler, çünkü hükûmet en kötü senaryoya hazırlanıyor. Türkiye bize saldırırsa onları balıklara yem yapacağız” diyerek haddini aştı.