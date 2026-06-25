CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti

Sosyal medyada binlerce vatandaş CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un davranışının özlenen bir tablo olduğunu belirterek takdirlerini ifade ettiler. Yazar Zeki Bahçe de Erol’un konuşmasını alıntıladığı sosyal medya hesabında, “Vicdan sahibi, yapılan hizmetleri gören ve taktir eden CHP Milletvekilleri de var. İşte onlardan birisi CHP’li Gürsel Erol, Londra’da iş insanlarına ülkesinin deprem bölgesinde yaptıklarını anlatıyor. Çevre Bakanı Murat Kurum’dan övgüyle bahsediyor. 50 tane siyasi eleştiriden çok daha fazla takdir topluyor bu konuşmayla. Ülkesine katkı sağlıyor. Bu duruşundan dolayı bizde kendisini alkışlıyoruz” yorumunu yaptı.