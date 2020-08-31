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Dünya Yunanistan'dan küstah çıkış: Harcamaları arttıracağız
Dünya

Yunanistan'dan küstah çıkış: Harcamaları arttıracağız

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilimle ilgili konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para harcamaya hazır olduklarını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:06:00 -
Yunanistan'dan küstah çıkış: Harcamaları arttıracağız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan'dan küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin konuşan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Maliye Bakanı Christos Staikouras, savunma harcamalarına dönük açıklamalar yaparak, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para harcamaya hazır olduklarını iddia etti.

Alpha TV'ye konuşan Maliye Bakanı, senelerdir savunma harcamalarına dönük kemer sıkma politikalarından sonra Yunanistan'ın bu senenin başlarında silahlı kuvvetlerini desteklemek için nakit rezervlerinin bir kısmını harcamaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Staikouras, vazifesinin 'silahlı kuvvetlerin önleme gücünü tahkim etmek olduğunu söyleyerek Maliye Bakanlığı olarak, hükümetin bu alandaki kararlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını öne sürdü.

Küstah Yunanistan'ın Bakanı, hükümetin stratejisinin sadece silah alımlarına yönelik olmadığını savunarak ayrıntıların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağını iddia etti.

Yunanistan, 2009'un sonlarında patlak veren borç krizi sırasında, üç uluslararası kurtarma paketi kapsamında savunma harcamalarını askıya almak zorunda kalmıştı.

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