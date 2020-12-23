Yunanistan'daki sığınmacılardan AB'ye açık mektup! "Hayvanların sahip olduğu hakları istiyoruz"

Avrupa ülkeleri salgın kısıtlamaları gölgesinde Noel hazırlığı yaparken, Yunanistan'dan gönderilen bir mektup dikkat çekti.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Karatepe'de kalan kamp sakinleri, yazdıkları mektupta, "Avrupa'da hayvanları korumak için çıkarılan yasaları inceledik ve onların bizden daha fazla hakları olduğunu öğrendik. Bu yüzden sizden, bize hayvanların sahip olduğu basit hakları vermenizi istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Yardıma rağmen sıcak duş, ısıtıcı ve ışık yetersiz"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa vatandaşlarına gönderilen açık mektup, "Midilli'deki yeni mülteci kampından size mutlu Noeller diliyoruz. Umarız, salgın krizi yüzünden karşılaştığımız zorluklara rağmen, Noel'inizi kutlayabilirsiniz." sözleriyle başlıyor.

Mektupta, 32 hektarlık alanda 7 binin üzerinde kişinin yaşadığı kampın çetin koşulları anlatıldı.

Çocukların oyun ve okul ortamından mahrum kaldıkları, milyonlarca euroluk yardıma rağmen, sıcak duş, aydınlatma, tıbbi müdahale ve ısıtıcının yetersiz olduğu belirtildi.

Mektupta, kampın iyileştirilmesi için çok fazla paraya gerek olmadığı ve izin verilirse, kamp sakinlerinin orayı daha iyi bir hale getirmek için çok sıkı çalışabilecekleri aktarıldı.