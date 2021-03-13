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Gündem Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi
Gündem

Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi

Yunanistan’da “Open” isimli kanalda 32 bölümlük “To Kokkino Potami” isimli dizide tarihi gerçeklikler hiçe sayıldı. Türklerin soykırım yaptığının ileri sürüldüğü rezil dizide, Osmanlı Türkleri tecavüzcü, katil, hırsız, zalim olarak gösterildi. Dizinin yayınlandığı kanalın sahibinin, PAOK’nun sahibi Ivan Savvidis olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:15:00 -
Yunanistan’da yayınlanan Osmanlı dizisi ‘pes’ dedirtti! Türkler bakın nasıl gösterildi

 yeniakit.com.tr 

Türklere zulmederek Müslümanlara işkence çektiren Yunanlar, tarihi gerçeklikleri saklamak için suçu karşısındakine yıkmaya çalışıyor. Yıllardır siyaset sahnesinde Türkiye’ye türlü suçlamalar yönelten Yunanlar, şimdi de TV yayınlarıyla Türkler hakkında kara propaganda yapıyor. Yunan TV kanallarında Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler her geçen gün artarken, Open kanalında yayınlanan “To Kokkino Potami” isimli dizi bu kadar da olmaz dedirtti. Bu arada Open kanalının sahibinin, PAOK kulübünün de sahibi olan Ivan Savvidis olduğu belirlendi.

32 bölümlük dizide sözde “Pontus Soykırımı” konu edinildi. Bir romandan uyarlanan dizide, Türkler tecavüzcü, baskıcı, hırsız ve katil gibi gösterildi.

Bir sahnede, Yunan bir Osmanlı tebaasına yardımcı olan Türk, diğer Türkler tarafından durdurularak azarlandı. Azarlanma sebebi olarak da, bir Türk’ün hiçbir zaman bir Yunan’a yardım etmemesi gerektiği savunuldu. Ardından 3 Türk bir Yunan’ın evini taşlayarak kaçtı.

Bir başka sahnede de Türkler, Yunanların dilini kesip tecavüze teşebbüs etti. Bir Yunan doktor da Türkler tarafından linç edilmek istendi.

Bir diğer sahnede ise Pontus Rumlarından bir grup Osmanlı askerleri eşliğinde sürgün edildi. Sürgün sırasında yolda dinlendikleri esnada Türkler ortaya çıkarak bu gruba saldırdı ve Yunanları soymaya, öldürmeye başladı. Osmanlı askerleri ise oturdukları yerde bu olayı keyifle izledi ve yemeklerini yemeye devam etti.

En çarpıcı anlardan birindeyse, at üstündeki bir Türk, kendisinden su isteyen küçük bir çocuğu başından vurarak öldürdü.

Talat Paşa ve oğlunun münakaşası

Dizide Talat Paşa diye bir karaktere de yer verildi. Talat Paşa Rumlara soykırım yapmak için planlar kurarken, oğlu da ona karşı çıkmaya çalıştı. Bir bölümde Talat Paşa, “Eski imparatorluktan kalan bu millet parazit, yabancı ve kökünden koparılması gereken acı otlardan ibaret. Almalar bunun usulünü biliyor” dedi. Oğlu ise, “Kanun önünde eşitlik, baba. Dini hoşgörü, eşitlik, hareketimiz bunu temsil ediyor. Bu sözlerle iktidarı ele geçirdik” karşılığını veriyor. Talat Paşa da, “Kanun önünde eşitlik dedik ama Türkler arasında… Bir Türk’üz, başkaları gibi değiliz. Önümüzde çok işimiz var oğlum. Topraklarımızı belirlemeliyiz. Türkiye Türklerindir. Bizim ihtilalimizin maksadı bu…” cevabını verdi.

4 milyon Euro bütçe

Söz konusu dizinin bütçesinin 4 milyon Euro olduğu da belirlendi. Halkının açlıktan kırıldığı ve her geçen gün protestoların büyüdüğü Yunanistan’da, Türkiye’yi lekelemek için tamamen yalanlardan ibaret olan bir diziye bu denli bütçe ayrılması ayrıca dikkat çekti.

“Amacımız dünyaya tanıtmak”

Dizinin yönetmeni Manousos Manousakis, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Bu dizinin temel amaçlarından biri, sadece bizim memnuniyetimiz ve Yunanlılar olarak adalet duygusu için değil, cezasız kalan suç tarihsel olarak tekrarlanmaya devam ettiği için Pontus Rum soykırımının dünyada tanınması sağlamak” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ramazan Şahin

şu yunana ne kadar hayranız kim bunlar ki sürekli yunan haberi yapılıyor
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Almando Muzsurat

Türk dizilerini görmemezlikten gelen Alman televizyonları bu diziyi hemen yayınlarlar.
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