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Spor Victor Osimhen'den haber var
Spor

Victor Osimhen'den haber var

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Victor Osimhen'den haber var

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanında sabah salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Günün ikinci idmanı ise sahada yapılan dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas ve geçiş çalışmasıyla devam etti.

 

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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