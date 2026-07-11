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Dünya İran'dan müzakere açıklaması! Trump'ı yalanladılar
Dünya

İran'dan müzakere açıklaması! Trump'ı yalanladılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran'dan müzakere açıklaması! Trump'ı yalanladılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Bekayi, İran’ın Washington’a herhangi bir müzakere talebi iletmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın müzakere talebinde bulunduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

İran’ın bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Bekayi, “ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı” ifadelerini kullandı.
Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, bu konuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyledi.

ABD ile varılan mutabakat zaptı hükümlerinin ihlal edilmesine atıfta bulunan Bekayi, İran’ın politikasının hala “taahhüde karşılık taahhüt” ilkesine dayandığını ve Washington'un verdiği taahhütleri ihlal etmesinin İran tarafından misillemeyle karşılanacağını belirtti.

Bekayi, “ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı, ancak her zamanki sorumlu yaklaşımımız gereği, bölgesel arabuluculardan birinin İran'a gelip son durumu görüşme talebini reddetmedik.” ifadesini kullandı.

Ziyaretin bugün Meşhed kentinde gerçekleştiğini aktaran Bekayi, arabulucuya ilişkin de “Katar tarafına görüşlerimizi ilettik.” dedi.

Bekayi, ABD’nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin “bir alışkanlık haline” geldiği değerlendirmesinde bulunarak şöyle konuştu:

“Çarşamba ve Perşembe günleri yaşanan olaylar, mutabakat zaptının birinci ve ikinci maddelerinin açık bir ihlaliydi. İran petrolünün satışının iptaliyle ilgili yaptıkları açıklama, mutabakat zaptının bir başka maddesinin de açık bir ihlaliydi. Son zamanlarda duyurulan yeni yaptırımların uygulanması haberi de mutabakat zaptının dokuzuncu maddesinin açık bir ihlalidir.”

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine müzakere talebinde bulunduğunu söylemişti.

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