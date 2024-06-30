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Dünya Yunanistan'da yangın felaketi
Dünya

Yunanistan'da yangın felaketi

Yeniakit Publisher
2024-06-30 01:39:00 -
Yunanistan'da yangın felaketi

Ege'deki Serifos Adası'nda çıkan yangın nedeniyle 7 yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, adanın Livadi bölgesindeki makilik alanda başlayan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiği belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajla adadaki 7 yerleşim biriminin tahliye edilmesi istendi.

Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olması ve sürekli yön değiştirmesi, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
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