Yunanistan’da Michael Mosley'i arama çalışmalarında yeni gelişme: Bir ceset bulundu

TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcast'iyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. En son St Nicolas plajında görülmüştü.

Ortaya çıkan yeni CCTV kayıtları, onun plajdan sonra yakındaki bir köyden iç bölgedeki dağlık bir yola girdiğini gösteriyor.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla helikopter ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama kurtarma operasyonu bu sabah yeniden başladı. BBC Türkçe'deki habere göre arama kurtarma ekipleri dağlık bir alanda 6,5 km çapında bir bölgede çalışıyor.

Arama çalışmalarına dahil olan kişiler burayı "kolay olmayan bir arazi" olarak tanımladı.

TELEFONU YANINDA DEĞİLDİ

Mosley'nin dört çocuğu da adaya ulaştı. Belediye başkanı, eşi Dr. Clare Bailey Mosley'nin de İngiliz arkadaşlarıyla birlikte adada arama yaptığını söyledi. Arama çalışmalarının Mosley'i bulana kadar devam edeceğini ekledi.

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Sunucunun bu kadar sıcak bir havada neden uzun, muhtemelen zorlu bir yolculuk yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

Çarşamba günü polis, Dr. Mosley'nin karısı sahildeyken adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını, telefonunu konakladıkları yerde bıraktığını söylemişti.

Independent'ta yer alan son dakika gelişmesine göre arama kurtarma ekipleri bir ceset buldu. Ancak cansız bedenin Mosley'e ait olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.