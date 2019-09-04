Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam etti

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonomi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,8 büyüdü.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2019'un nisan-haziran dönemi GSYH verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde mevsim etkisinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

Büyümede; yüzde 0,7 ile tüketim harcamaları, yüzde 3,3 ile ihracat ve yüzde 2,4 ile brüt sabit sermaye oluşumundaki artışlar etkili oldu. Seçim öncesine denk gelen dönemde hükümet harcamalarındaki yüzde 4,3'lük artış da dikkati çekti.

Yunanistan'da, ikinci çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,9 büyüme gerçekleşti. Böylece ülke ekonomisi son 2,5 yıllık büyüme trendini sürdürdü.

Ülkede ilk çeyrekte büyüme oranı yüzde 0,2'de kalmıştı. Yıllık bazda ise bu oran aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,1 oldu.







