Beşiktaşlı taraftarlar karşıladı! Trossard İstanbul’a indi

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Leandro Trossard, İstanbul’da coşkuyla karşılandı.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Leandro Trossard’ı İstanbul’a getirdi. Dün takımın kamp yaptığı Slovakya’da ayrılarak Hollanda’ya giden Başkan Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç, oyuncuyla birlikte İstanbul’a geldi. Hollanda’nın Maastricht şehrinden Beşiktaşlı yöneticiler ve Trossard’ı alan uçak, 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Belçikalı futbolcuyu havalimanında yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından Beşiktaşlı taraftarların tezahüratlarıyla havalimanından çıkan Trossard, taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, “Çok mutluyum, çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp, performans vermek için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından kendisini bekleyen araca binen Trossard, tezahüratlar üzerine geri dönerek siyah-beyazlı taraftarlara bir kez daha üçlü çektirdi. Tecrübeli futbolcu ve ailesi daha sonra alandan ayrıldı.