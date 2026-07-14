Helal olsun TİKA! Yaptığıyla gönülleri bir kez daha fethetti

Pakistan'ın FETÖ'yü 2018'de terör örgütü olarak tanıdığına dikkati çeken Neziroğlu, bu nedenle Pakistan'ın her zaman Türkiye için çok özel bir yerde olduğunu dile getirdi. Neziroğlu, Türkiye'nin minnettar olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman yalnız yürümeyeceksiniz. Evet, geçmişte birlikteydik, bugün birlikteyiz ve yarın da birlikte olacağız inşallah." dedi. Devlet Bakanı Khan ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ağaç dikiminin gelecek nesillere bırakılacak anlamlı bir miras olduğunu belirterek, doğaya katkı sağlayan bu girişim dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.