Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." (İLKHA)
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