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Dünya Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı!
Dünya

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 17:47:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." (İLKHA)
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