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Dünya Yunanistan'a büyük şok!
Dünya

Yunanistan'a büyük şok!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan, koronavirüs dolayısıyla turizm gelirlerinin düşmesi sonrası bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:32:00 -
Yunanistan'a büyük şok!

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçüldü. Ülke ekonomisindeki daralma geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülmeden sonra geldi. Bu rakamlara göre, Yunanistan ekonomisi üst üste 3 çeyrek daralma kaydetti. 

Son 25 yılın en yükseği

Yunanistan ekonomisindeki küçülme son 25 yılın en yüksek çeyreklik küçülmesi olarak kayıtlara geçerken, konu ile ilgili konuşan uzmanlar, bu küçülmenin IMF ve AB yardımlarıyla batmaktan kurtulan ülkenin son 10 yılda ekonomiye kazandırdığı kazanımları götürdüğü yorumunda bulundu.

İflasın eşiğine gelmişti

Bilindiği üzere Yunanistan, ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artmasıyla 2010 yılında iflasın eşiğine gelmiş, ülke IMF ve Avrupa Birliği'nin hazırladığı üç kurtarma paketiyle bataktan çıkmıştı. Kriz sırasında sık sık hükümet değişikliği yaşanan ülkede, Yunan halkı 2060 yılına kadar borçlandırılmıştı.

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