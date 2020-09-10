Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih gemisinin Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi öncesi yabancı ajanslar tarafından 800 milyar metreküp olarak ifade edilen keşfin 1 trilyon metreküpten fazla olduğu öne sürüldü.

Erdoğan kademeli olarak açıklayacak

straturka.com'un haberine göre, söz konusu iddianın Türkiye'den ismini vermeyen bir yetkili tarafından yapıldığı belirtildi. Haberde Erdoğan'ın doğalgaz rezervi keşfinin detaylarını kademeli olarak açıklamayı planladığına vurgu yapıldı.



Öte yandan söz konusu haberde, Türkiye'nin şu anda açıklanan doğalgaz keşfi ile gelecekte 21 milyar dolarlık ithalattan kurtulabileceği belirtilirken, bulunan gazın 1 trilyon metreküp olması durumunda Türkiye'nin 10 yıl içerisinde net enerji ihracatçısı olacağı söylendi.