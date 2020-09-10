  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:23:00 -
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih gemisinin Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi öncesi yabancı ajanslar tarafından 800 milyar metreküp olarak ifade edilen keşfin 1 trilyon metreküpten fazla olduğu öne sürüldü.

Erdoğan kademeli olarak açıklayacak

straturka.com'un haberine göre, söz konusu iddianın Türkiye'den ismini vermeyen bir yetkili tarafından yapıldığı belirtildi. Haberde Erdoğan'ın doğalgaz rezervi keşfinin detaylarını kademeli olarak açıklamayı planladığına vurgu yapıldı.

Öte yandan söz konusu haberde, Türkiye'nin şu anda açıklanan doğalgaz keşfi ile gelecekte 21 milyar dolarlık ithalattan kurtulabileceği belirtilirken, bulunan gazın 1 trilyon metreküp olması durumunda Türkiye'nin 10 yıl içerisinde net enerji ihracatçısı olacağı söylendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isimsiz

adresi,telefon numarası olmayan adından başka bir şeyi olmayan paravan bir site,haber kaynağınız bu mu?
  • Yanıtla

Ulvi

Hey maşallah..İçerde dışarda kimin içi yanıyorsa hepsine kapak olsun.Daha bunun Akdenizi var.Çok yakın.Zaten bunca gürültü bunu bildikleri için
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle
Gündem

Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Karadeniz'de tarihi doğal gaz keşfini dünyaya duyuran Türkiye, Akdeniz'de yeni hamleye hazırlanıyor. Libya ile görüşen Türkiye, petrol, elek..
Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu
Siyaset

Hepsi ihanete destek verdi! CHP, İYİ Parti ve HDP’liler oraya koştu

Libya’daki MİT şehitlerinin kimliklerini ve ailelerini ifşa eden Oda TV’cilerin davasına HDP’liler, İYİ Partililer ve CHP’liler de katılarak..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı