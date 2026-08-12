“Şehit ve gazi ibaresi üzerinden algı oluşturulmasını kabul etmiyoruz”

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görev yapan şehit yakınları ve gazilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Dernekler tarafından yapılan açıklamada, üniversitede 45 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının görev yaptığı belirtilerek, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların bu kişileri zan altında bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının istihdam süreçlerinde doğrudan kurum emrine atandığı, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili birimlerde görev yaptıkları belirtildi.

“Yer değişikliği başka kuruma gönderilmek değildir”

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında üniversitede şehit yakını ve gazilere baskı ve mobbing uygulandığı yönünde algı oluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Görev yeri değiştirilen bir şehit yakınının başka bir kuruma veya başka bir ile gönderilmediği, üniversite bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde, kendisine tahsis edilen bilgisayarlı odada görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Dernekler, söz konusu personelle ilgili sürecin kendisinin bilgisi dahilinde takip edildiğini ve üniversitenin ilgili birimleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

“Ayrıcalığımız görev yapmamak değil”

Açıklamada, şehit yakınları ve gazilerin elbette kanunlar çerçevesinde kendilerine tanınan bazı hak ve ayrıcalıklara sahip olduğu vurgulanarak şu mesaj verildi:

“Bizim ayrıcalığımız, kanunlar içerisinde verilen görevi yapmamak değildir. Aksine, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasına, uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizin onuruna yakışır şekilde devletimize hizmet etmek asli görevimizdir.”

“Üniversitemizin yanındayız”

Dernekler, üniversitede görev yapan çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınıyla görüştüklerini, çalışanların önemli bölümünün üniversite yönetiminden memnun olduklarını ve sosyal medyada kendileri üzerinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade ettiklerini belirtti.

Açıklamanın sonunda ise, şehit yakınları ve gaziler üzerinden kurumlara veya yöneticilere yönelik hakaret ve yıpratıcı söylemlerin kullanılmasına tepki gösterilerek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ve Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun yanında oldukları vurgulandı.

Dernekler, kanunlar çerçevesinde görev yapan tüm şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna Niğde