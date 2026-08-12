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Gündem Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş
Gündem

Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş

Yeniakit Publisher
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Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP'li Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunulurken, Yeni Parti (YP) cenahından her zamanki açıklamalardan biri geldi.

Meclis'e ulaşan Özel, Ağbaba ve Kadigil’in dosyaları "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak işleme konuldu. Gelişme üzerine Özel’in ekibinden her zamanki algıya yönelik açıklamalar gelmeye başladı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız Özgür Özel ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba hakkında yürütülen fezleke süreci, tamamen siyasi bir algı operasyonudur.

Rutin bir hukuki sürecin bu şekilde servis edilmesi başlı başına bir garabettir. Buradaki asıl amaç; yöneticilerimizi akıllarınca kriminalize etmek, yaratılan yapay krizlerle toplumsal muhalefeti sindirmek ve yargı sopasını bir siyaset aracı olarak normalleştirmektir. Biz buradayız! Değil 62, 92 fezleke de gönderseniz bu bozuk düzeni değiştireceğiz” diyerek CHP’li belediye başkanları ve yöneticilere yönelik soruşturmalarda yaptıkları gibi yine işi siyasete bağladı.

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Yorumlar

Az bile söylenmiş

Siyasi algının operasyonun manipülasyonun nirvanası hem de.

Bitmiyorrrr

Tamam bu yaratiklarin fezlekesi meclise gelipte onaylanırsa bu resmen özgür için diğerleri boş adam ve kadın da yeni partiye can suyu olacak üstelik haklarındaki iddialar gerçek ve bunu Ekremusngibi mağduru oynamaya kullanacak çok can sıkıcı işler iskembe gibi dokundukça saciliyor
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