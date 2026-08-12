Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP'li Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunulurken, Yeni Parti (YP) cenahından her zamanki açıklamalardan biri geldi.
Meclis'e ulaşan Özel, Ağbaba ve Kadigil’in dosyaları "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak işleme konuldu. Gelişme üzerine Özel’in ekibinden her zamanki algıya yönelik açıklamalar gelmeye başladı.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız Özgür Özel ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba hakkında yürütülen fezleke süreci, tamamen siyasi bir algı operasyonudur.
Rutin bir hukuki sürecin bu şekilde servis edilmesi başlı başına bir garabettir. Buradaki asıl amaç; yöneticilerimizi akıllarınca kriminalize etmek, yaratılan yapay krizlerle toplumsal muhalefeti sindirmek ve yargı sopasını bir siyaset aracı olarak normalleştirmektir. Biz buradayız! Değil 62, 92 fezleke de gönderseniz bu bozuk düzeni değiştireceğiz” diyerek CHP’li belediye başkanları ve yöneticilere yönelik soruşturmalarda yaptıkları gibi yine işi siyasete bağladı.
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