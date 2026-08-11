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Gündem ABD'den Hürmüz'de küstah haydutluk! İran ablukasını delecek gemiyi Hellfire füzeleriyle vurdular!
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ABD'den Hürmüz'de küstah haydutluk! İran ablukasını delecek gemiyi Hellfire füzeleriyle vurdular!

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ABD'den Hürmüz'de küstah haydutluk! İran ablukasını delecek gemiyi Hellfire füzeleriyle vurdular!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'a uyguladıkları korsan ablukayı ihlal ettiği iddiasıyla Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı sivil kargo gemisini hedef aldı. Sivil mürettebatın uyarıları dikkate almadığını öne süren işgalci ABD güçleri, MH-60 tipi helikopterden fırlattıkları iki Hellfire füzesiyle geminin dümen tertibatını ve makine dairesini vurarak devre dışı bıraktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde CENTCOM güçleri, Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı kargo gemisinin Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyretmeye çalışması üzerine geminin dümen tertibatını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Geminin sivil mürettebatının ABD güçlerinin uyarılarını dikkate almadığı belirtilen açıklamada, ABD donanmasına ait MH-60 tipi bir helikopterin, söz konusu geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi fırlattığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Gemi artık ABD ablukasını ihlal ederek İran'a doğru seyir yapmıyor, abluka halen tam olarak yürürlükte." ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM ayrıca, 11 Ağustos itibarıyla ablukayı ihlal etmeye çalışan "55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı" bilgilerini paylaştı.

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Yorumlar

RECEP AYDIN/SOSYAL BİLİMCİ

ABD'nin Hürmüz Boğazı gibi küresel ticaretin kalbi sayılan bir noktada, uluslararası hukuku ve devletlerin egemenlik haklarını hiçe sayarak bir gemiyi Hellfire füzeleriyle vurması tek kelimeyle kabul edilemez bir haydutluktur. Yıllardır dünyaya "hukuk ve düzen" dersi vermeye çalışan Washington, çıkarlarına ters düşen her durumda bir devlet gibi değil, küresel bir korsan gibi davranabileceğini bir kez daha kanıtlamıştır.Bu saldırı, sadece ticari bir gemiye ya da İran’a yönelik bir eylem değildir; açıkça uluslararası deniz seyrüsefer güvenliğine ve diğer ülkelerin ticaret özgürlüğüne indirilmiş ağır bir darbedir. Kendi koyduğu ambargoları ve yaptırımları tüm dünyaya zorla dikte ettirmek isteyen ABD, zorbalıkla ve silah zoruyla küresel ticareti dizayn edemeyeceğini anlamalıdır.Bölgedeki tansiyonu pervasızca yükselten ve barışı tehdit eden bu saldırgan eylemler, ABD’nin Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ve kaosun ana kaynağı olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Güç kullanmayı tek çözüm gören bu kibirli ve saldırgan zihniyet, küresel kamuoyu vicdanında mahkum olmaya mahkûmdur...
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