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Gündem Cansever, memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Cansever, memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Cansever, memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir lösemi tedavisi gören ve 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in cenazesi, Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi.

Cansever için Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

BAKAN ERSOY ÇELENK GÖNDERDİ

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

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