TYP Genel Başkanı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kürtleşen Özgür Özel’in bu hali ses getirdi

Türkiye Yeni Yüzyılı Partisi (TYP) Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı. Şahin'in Özel'in bir videosunu paylaşarak sert eleştirilerde bulunduğu paylaşım siyaset gündemine düştü.

TYP Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in miting kürsüsündeki bir videosunu paylaştı. Şahin, "Bu nedir böyle arkadaş?!" ve "Sayın mevkidaşım Özgür Özel’in çok acil psikolojik bir destek almaya ihtiyacı var diye düşünüyorum..!" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar ve uzmanlar, Özel'in itibarını zedeleyen ve siyasi üslubunu hedef alan sözlerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülere montajlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.



