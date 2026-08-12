TYP Genel Başkanı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kürtleşen Özgür Özel’in bu hali ses getirdi

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Türkiye Yeni Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özgür Özel'e ait olduğu iddia edilen ve tepki çeken görüntüler kısa sürede viral oldu.

Türkiye Yeni Yüzyılı Partisi (TYP) Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı. Şahin'in Özel'in bir videosunu paylaşarak sert eleştirilerde bulunduğu paylaşım siyaset gündemine düştü.

 TYP Genel Başkanı Murat Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in miting kürsüsündeki bir videosunu paylaştı. Şahin, "Bu nedir böyle arkadaş?!" ve "Sayın mevkidaşım Özgür Özel’in çok acil psikolojik bir destek almaya ihtiyacı var diye düşünüyorum..!" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar ve uzmanlar, Özel'in itibarını zedeleyen ve siyasi üslubunu hedef alan sözlerin yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülere montajlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

 

 


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Yorumlar

Uygar

Bu adamın ne dediği belli değil, hiç güven vermiyor

Ali

Bunlar her kılığa girer Temelsiz insanlar. Fetoculerein yetiştirmesi patlatıp Parlayıp önüne kondu Bir hikaye yazmadı ya bir belediye başkanlığı yapmamış biri Evet bildiği tek şey var hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği bunu biliyo Türkiye bunlardan acil olarak kurtulması gerekir. Seçmen gerçekleri görmeli Siyonislere hizmet eden değil milletine hizmet edeni seçmeli. Buda yeni parti CHP sol partiler ile olmaz onlar Türkiye için değil kendi ve Amerika İsrail Avrupa fetoculer için orda. İşler güçler Tayyip Erdoğan İslam müslüman düşmanlık. Politika üretme Yok. Dünyanın hiç bir yerinde böyle partiler kabul görmez bizde oy alabiyor ise seçmen kendini sorgulamalı. Geleceğine mi yoksa parti başkanın geleceği mi önemli.
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