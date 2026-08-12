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Gündem İran, Trump'la böyle dalga geçti: Gizli uçuşu 'Catering kaçamağı' başlıklı video ile tiye aldılar
Gündem

İran, Trump'la böyle dalga geçti: Gizli uçuşu 'Catering kaçamağı' başlıklı video ile tiye aldılar

Yeniakit Publisher
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran kaynaklı güvenlik tehdidi nedeniyle NATO Zirvesi sonrasında Ankara'dan İngiltere'ye yapacağı uçuş öncesinde uçağını gizlice değiştirdiğine ilişkin haberler gündemin seyrini değiştirdi. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği, ABD medyasında yer alan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak Trump'ı alaycı bir videoyla hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da  7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den İngiltere'ye geçişinde uygulanan gizli uçuş planının ayrıntıları, ABD basınında yayımlanan haberlerin ardından gündeme oturdu. Trump'ın, olası bir İran kaynaklı suikast tehdidi nedeniyle eski Air Force One'dan ayrılarak daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya geçtiği ortaya çıktı.

YEMEK KAMYONUNDA GİZLENDİ

Washington Post'un haberine göre Trump, kameraların önünde eski Air Force One'a bindi. Ancak kısa süre sonra başkanlık uçağının diğer tarafında bulunan ve uçaklara yemek ile malzeme taşımakta kullanılan bir kamyona gizlice geçti. Hidrolik sistemiyle uçağın kapısına kadar yükseltilen aracın Trump ve bazı yakın yardımcılarını taşıdığı, aracın daha sonra havaalanında bulunan C-32A tipi askeri uçağa yöneldiği aktarıldı. Böylece Air Force One, Trump'ın içinde bulunduğu uçağın yerini gizlemek amacıyla adeta bir "şaşırtma uçağı" olarak kullanıldı.

Trump'ın gerçek uçuşundan haberdar olmayan gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanları ise başkanın Air Force One'da olduğunu düşünerek aynı uçakla İngiltere'ye hareket etti. Gazetecilere uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları da söylendi.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ALAYCI PAYLAŞIM 

Yaşananların ardından İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği de Washington Post'un haberini sosyal medya hesabından paylaşarak Trump'ın gizli uçuşunu gündeme taşıdı. Büyükelçilik, paylaşımına Trump'ın yemek kamyonuyla uçak değiştirmesine gönderme yapan alaycı bir video ekledi.

Videoda Trump, plakasında Top Secret (Çok gizli) yazan bir kamyonda meyve  ve sebze kasalarının arasında çömelmiş vaziyette görülüyor. ‘Catering kaçamağı’ başlıklı paylaşım, ABD ile İran arasındaki gerilimin yalnızca diplomatik ve askeri alanda değil, sosyal medya üzerinden yürütülen propaganda savaşında da devam ettiğini gösteren son örnek olarak değerlendirildi.

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