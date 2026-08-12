  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz Erkan Tan’dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Güçlü siyasi irade büyük nimet... Muazzam Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu? TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı Amerikalı turistin İslam'ın simgesiyle tanıştığı anlar: İlk kez duyduğu ezan sesi ruhuna işledi Aziz Sancar’dan Türk gençlerine gurur veren mesaj: “Bunu bir Türk yaptı, ben de yapabilirim” CHP’nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette! İkili oynadılar
Gündem Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi
Gündem

Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” konulu güvenlik toplantısına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Ankara’da yapılan toplantıda 81 ilin valisi ile, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yeni aşamasına ilişkin güvenlik ve koordinasyon başlıkları ele alındı. Bakan Çiftçi’nin toplantıda, “Silahlar tamamen devre dışında kalacak. Kamu zafiyetine müsaade edilmeyecek. Kardeşliğimiz pekişecek. Artık enerjimizi eğitim, kalkınma ve refah için harcayacağız” dediği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara’da düzenlenen kritik güvenlik toplantısında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin valisi katıldı.

Toplantıya illerin emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının da çağrıldığı bildirildi. 

Toplantının ana gündem maddesini, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yeni aşamasında merkezî idare ile iller arasında kurulacak koordinasyon oluşturdu.

81 İLDEKİ UYGULAMALAR ELE ALINDI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından basına aktarılan bilgilere göre toplantıda sürecin illerde nasıl takip edileceği, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kamu düzeninin etkin şekilde korunması için yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerde şu başlıkların ele alındığı öğrenildi:

“Terörsüz Türkiye” sürecinin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon çalışmaları, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon, kamu düzeninin etkin biçimde sürdürülmesi, güvenlik birimlerinin yeni dönemde üstleneceği görevler.

Toplantıda alınan kararların, valilikler ve ilgili güvenlik birimleri aracılığıyla 81 ilde koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.

SİLAHLAR DEVREDEN ÇIKACAK

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürerken, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin il emniyet müdürlerine ve jandarmalara, “Silahlar, bütünüyle devreden çıkacak. Terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek. Kamu düzenimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacak” mesajı verdiği öğrenildi.

ENERJİMİZ ARTIK EĞİTİM VE REFAHA

81 il valisine koordinatörlük görevi verilen, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarına sahada nasıl bir güvenlik tedbiri uygulanacağı konusunda uyarılar yapılan toplantıda Bakan Çiftçi'nin, “Milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün sarsamayacağı kadar köklüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, eğitime ve milletimizin refahına yönelteceğiz” ifadelerini kullandığı basına yansıdı.

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23