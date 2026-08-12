Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara’da düzenlenen kritik güvenlik toplantısında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin valisi katıldı.

Toplantıya illerin emniyet müdürleri ile jandarma komutanlarının da çağrıldığı bildirildi.

Toplantının ana gündem maddesini, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yeni aşamasında merkezî idare ile iller arasında kurulacak koordinasyon oluşturdu.

81 İLDEKİ UYGULAMALAR ELE ALINDI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından basına aktarılan bilgilere göre toplantıda sürecin illerde nasıl takip edileceği, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kamu düzeninin etkin şekilde korunması için yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerde şu başlıkların ele alındığı öğrenildi:

“Terörsüz Türkiye” sürecinin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon çalışmaları, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon, kamu düzeninin etkin biçimde sürdürülmesi, güvenlik birimlerinin yeni dönemde üstleneceği görevler.

Toplantıda alınan kararların, valilikler ve ilgili güvenlik birimleri aracılığıyla 81 ilde koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.

SİLAHLAR DEVREDEN ÇIKACAK

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürerken, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin il emniyet müdürlerine ve jandarmalara, “Silahlar, bütünüyle devreden çıkacak. Terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek. Kamu düzenimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacak” mesajı verdiği öğrenildi.

ENERJİMİZ ARTIK EĞİTİM VE REFAHA

81 il valisine koordinatörlük görevi verilen, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarına sahada nasıl bir güvenlik tedbiri uygulanacağı konusunda uyarılar yapılan toplantıda Bakan Çiftçi'nin, “Milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün sarsamayacağı kadar köklüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, eğitime ve milletimizin refahına yönelteceğiz” ifadelerini kullandığı basına yansıdı.