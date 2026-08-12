Beyin cerrahının yanında parmağımı takip et diyen adam viral oldu!
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Türkiye'de bir motosiklet kazasının ardından çekilen ve sosyal medyada viral olan görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Kazazedeye müdahale etmeye çalışan bir vatandaş ile olay yerindeki gerçek beyin cerrahı arasındaki diyalog gündeme oturdu.
Görüntülerde, yolun sol tarafında kazazedeye ilk müdahaleyi yapan beyin yer alıyor. Ancak o sırada yardım etmeye çalışan bir başka vatandaşın, yaralıya "Parmağımı takip et" diyerek bilinç kontrolü yapmaya çalışması üzerine ortam geriliyor.
Doktorun "Sen necisin hocam?" sorusuna "Hiçbir şey" cevabını veren vatandaş, "Ben doktorum, beyin cerrahıyım" yanıtını alınca şoke oldu.
Sosyal Medya
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