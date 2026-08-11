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Dünya Rusya'da havalimanında hareketli anlar! Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?
Dünya

Rusya'da havalimanında hareketli anlar! Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?

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Rusya'da havalimanında hareketli anlar! Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’nda uçağa yetişebilmek için aprona girerek kalkış hazırlığındaki uçağın peşinden koşan iki kadının Türk oldukları belirlendi. Kadınların, Bodrum’da düzenlenecek kız kardeşlerinin düğününe yetişmek için uçağı kaçırmamaya çalıştıkları öğrenildi.

Moskova Şeremetyevo Havalimanı’nda kalkış hazırlığındaki Aeroflot uçağına yetişebilmek için aprona girerek uçağın peşinden koşan iki kadının Türk olduğu ortaya çıktı. Kadınların, Türkiye’deki bir düğüne yetişmek için uçağa binmeye çalıştıkları öğrenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşanan sıra dışı olayın perde arkası ortaya çıktı.25 Temmuz'da Aeroflot uçağını kaçıran iki kadın, sanki kaçırdıkları otobüse yetişmeye çalışıyorlamış gibi kalkış hazırlığındaki uçağa yetişebilmek için havalimanının apronuna girdi. Bavullarıyla birlikte uçağın bulunduğu alana doğru koşan kadınlar, uçağı durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

 

UÇAĞIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Kalkış için geri itme (push-back) işlemi yapılan uçağa doğru koşan iki kadın, bir süre uçağın yanında ilerledi. Kadınların uçağa yetişme çabası havalimanı personelinin müdahalesiyle son buldu. Güvenlik görevlileri ve polis, aprona giren kadınları uçaktan uzaklaştırarak sahadan çıkardı. Kadınların uçağa binmesine ise izin verilmedi. Aeroflot uçağı kısa süre sonra havalimanından ayrıldı. Olayın ardından kadınların gözaltına alındığı ve para cezasıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

 

MEĞER DÜĞÜNE YETİŞECEKLERMİŞ

İlk görüntülerde neden böyle bir girişimde bulundukları bilinmeyen kadınlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kadınların Türk olduğu ve Türkiye'de yapılacak bir düğüne yetişmeye çalıştıkları öğrenildi. Kadınlardan birinin daha sonra yaptığı açıklamada, düğünün Bodrum'da gerçekleştirileceğini belirttiği aktarıldı.

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Yorumlar

Talib Ağbi

Türk Pasaportludur ama Türk değildir. Bu ikisinde Beyin yok ise kesin Kemalist, Cağdaş, Laik ve gayrimüslimdirler.

Ne güzel innsanlar var su dünyada!

Pilotunki de bayagi bir terbiyesizlik(!)
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