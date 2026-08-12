Özgür Özel ve yandaşlarının dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Kirli siciller için hesap vakti geldi!
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP'li Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu. Haklarındaki fezlekeler Meclis'e ulaşan CHP zihniyetindeki isimlerin dosyaları "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, muhalefet milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştırıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
DOSYALAR KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Süreç kapsamında Karma Komisyona sevki gerçekleşen dosyalar şu isimlerden oluşuyor:
Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı
Veli Ağbaba - Yeni Parti Malatya Milletvekili
Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili
Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon gündeminde ele alınacak.