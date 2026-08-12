  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Gündem Özgür Özel ve yandaşlarının dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Kirli siciller için hesap vakti geldi!
Gündem

Özgür Özel ve yandaşlarının dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Kirli siciller için hesap vakti geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür Özel ve yandaşlarının dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Kirli siciller için hesap vakti geldi!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP'li Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu. Haklarındaki fezlekeler Meclis'e ulaşan CHP zihniyetindeki isimlerin dosyaları "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, muhalefet milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştırıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Süreç kapsamında Karma Komisyona sevki gerçekleşen dosyalar şu isimlerden oluşuyor:

Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı

Veli Ağbaba - Yeni Parti Malatya Milletvekili

Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili

Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon gündeminde ele alınacak.

Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel "Terörsüz Türkiye" için kararını açıkladı
Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel “Terörsüz Türkiye” için kararını açıkladı

Gündem

Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel “Terörsüz Türkiye” için kararını açıkladı

Özgür Özel meclis kürsüsünden duyurdu! Yeni Parti çerçeve yasaya evet diyecek!
Özgür Özel meclis kürsüsünden duyurdu! Yeni Parti çerçeve yasaya evet diyecek!

Gündem

Özgür Özel meclis kürsüsünden duyurdu! Yeni Parti çerçeve yasaya evet diyecek!

Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu
Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu

Gündem

Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu

Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi
Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi

Gündem

Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çuvaldız

Ne kadar dokunulmazlıkla ilgili tezkere varsa hepsine onay vermek gerek. TEMİZLİK BÖYLE OLUR !!!

Mustafa Erdoğan

Emperyalist ülkelerden talimat alan bu provokatör ajanlar çapraz sorguya alınarak hangi emperyalist güçlerin tetikçisi oldukları ortaya çıkarılmalıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23