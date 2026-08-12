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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

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