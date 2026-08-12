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Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

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Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Fenerbahçe, Muriqi’nin ardından ikinci golcü hamlesini Romelu Lukaku ile yaptı. Napoli’den transfer edilen Belçikalı yıldızın bir zamanlar Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattına dünya çapında bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Romelu Lukaku’nun transferini resmen duyururken, Belçikalı golcünün Türkiye’ye dönüşünde ailesinden gelen özel bağ da gündeme geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Transfer döneminde ilk golcü takviyesini Vedat Muriqi ile yapan Fenerbahçe, santrfor hattındaki ikinci büyük hamlesini Romelu Lukaku ile gerçekleştirdi. Napoli’den kadroya katılan Belçikalı yıldız; güçlü fiziği, ceza sahasındaki bitiriciliği ve kariyeri boyunca oynadığı büyük kulüplerle sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan oluşturdu.

#3
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Romelu Lukaku için Türkiye tamamen yabancı bir ülke değil. Belçikalı golcünün babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig’de oynamıştı. Lukaku da Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk açıklamada bu özel detaya değindi:

#4
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

"Benim için de biraz duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve çok duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından büyük gurur duyuyorum"

#5
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Romelu Lukaku’nun babası Roger Lukaku, Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı eski bir futbolcuydu. Belçika’da çeşitli kulüplerde forma giyen Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye macerası yaşamıştı. Ankara temsilcisinde forma giyen Roger Lukaku, kariyerinin ardından Belçika’ya döndü. Romelu Lukaku’nun çocukluk yıllarında Türkiye’de bulunması da bu nedenle Fenerbahçe transferine farklı bir anlam kattı.

#6
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

13 Mayıs 1993’te Belçika’nın Anvers kentinde doğan Romelu Lukaku, futbola çok küçük yaşta başladı. Henüz altyapı döneminde attığı gollerle dikkat çeken yıldız futbolcu, kısa sürede Belçika futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına girdi. Lierse altyapısında yüksek gol sayısına ulaşan Lukaku, ardından Anderlecht’in yolunu tuttu. Anderlecht altyapısındaki skorer performansı, onu henüz 16 yaşındayken profesyonel sözleşmeye taşıdı.

#7
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Romelu Lukaku, profesyonel kariyerindeki ilk büyük çıkışını Anderlecht formasıyla yaptı. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkili oyunu sayesinde kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Belçika ekibindeki performansı, İngiltere Premier Lig’in dikkatini çekti ve Lukaku’nun kariyerinde yeni bir sayfa Chelsea transferiyle açıldı.

#8
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Chelsea’ye transfer olan Lukaku, İngiltere macerasında önce West Bromwich Albion’a, ardından Everton’a kiralandı. Özellikle Everton döneminde gösterdiği performans, onu Premier Lig’in en etkili santrforlarından biri haline getirdi. Everton formasıyla attığı goller, Manchester United transferinin kapısını açtı. Kırmızı formayla da önemli bir gol katkısı veren Lukaku, Ada futbolundaki tecrübesini Avrupa’nın farklı liglerine taşıdı.

#9
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Lukaku’nun kariyerindeki en önemli dönemlerden biri Inter formasıyla geldi. Mavi-siyahlı ekipte attığı gollerle takımın hücumdaki ana silahlarından biri olan Belçikalı yıldız, Serie A şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli parçalarından biri oldu. Chelsea’ye yeniden dönen Lukaku, daha sonra tekrar Inter’e kiralandı. İtalya’da Roma ve Napoli formaları da giyen yıldız golcü, gittiği takımlarda hem gol katkısı hem de fizik gücüyle öne çıktı. Romelu Lukaku, kulüp kariyerinin yanı sıra Belçika Milli Takımı’ndaki performansıyla da dikkat çekti. Uzun yıllar milli formayı giyen yıldız santrfor, ülkesinin en önemli hücum oyuncularından biri oldu. Belçika’nın altın jenerasyonunda yer alan Lukaku, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki performansıyla adını ülke futbol tarihine yazdırdı.

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