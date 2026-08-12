Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

Lukaku’nun kariyerindeki en önemli dönemlerden biri Inter formasıyla geldi. Mavi-siyahlı ekipte attığı gollerle takımın hücumdaki ana silahlarından biri olan Belçikalı yıldız, Serie A şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli parçalarından biri oldu. Chelsea’ye yeniden dönen Lukaku, daha sonra tekrar Inter’e kiralandı. İtalya’da Roma ve Napoli formaları da giyen yıldız golcü, gittiği takımlarda hem gol katkısı hem de fizik gücüyle öne çıktı. Romelu Lukaku, kulüp kariyerinin yanı sıra Belçika Milli Takımı’ndaki performansıyla da dikkat çekti. Uzun yıllar milli formayı giyen yıldız santrfor, ülkesinin en önemli hücum oyuncularından biri oldu. Belçika’nın altın jenerasyonunda yer alan Lukaku, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki performansıyla adını ülke futbol tarihine yazdırdı.