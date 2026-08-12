Fenerbahçe’nin yeni transferi Türkiye’de yaşamış! Bakın Romelu Lukaku’nun babası hangi takımda oynamış

"Benim için de biraz duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve çok duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından büyük gurur duyuyorum"