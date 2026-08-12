  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ’cü Karatepe için, kimlik, pasaport, kaçış rotası… Hain ‘Abla’dan şok itiraflar! Lenin heykeli için yapılan paylaşıma yıllar sonra soruşturma: 5816 zulmü 11 yıl öncesine uzandı Bakan Uraloğlu: Dünyada ilklere imza attık! 24 yılda 519 kilometrelik 4 bin 272 köprü yaptık Milyonlarca dolarlık kasayı Haluk Levent’e teslim etmişler: Ahbap, dolandırırken Filistin’i de kullanmış! Tek parti devrinde türbelere vurulan kilit: 905 türbe harabiyete terk edildi! Osmanlı arşivinden petrol belgesi: O ilimizdeki rezerv 1898’de kayıtlara girmiş! Ukrayna, NATO'dan destek istedi: Rus mayınlarından kurtarın bizi! AK Parti’den DEM’li Hatimoğulları’na Netanyahu tepkisi: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt 21. Kardeşlik Sofrası Malatya'da Terörsüz Türkiye ile huzur ve barış var İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz
Spor Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi
Spor

Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için yaptığı başvuru sonuçlandı.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna yoğun maç trafiğiyle başlıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turuna yükselen sarı-lacivertliler, Lyon karşılaşması öncesinde Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

 

Fenerbahçe Lyon ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Fenerbahçe, yoluna play-off turunda devam etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, play-off etabında Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçının 18 Ağustos Salı günü Kadıköy’de oynanacağı belirtildi.

 

Gençlerbirliği maçı ertelenmedi

Fenerbahçe, Lyon maçı öncesi Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe yönetimi, yoğun fikstür nedeniyle bu maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptı.

 

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FBTV’ye yaptığı açıklamada erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurdu.

 

Çetin, “Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız” dedi.

Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!
Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

Spor

Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu
Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

Spor

Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı
İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Spor

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23