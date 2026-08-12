Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna yoğun maç trafiğiyle başlıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turuna yükselen sarı-lacivertliler, Lyon karşılaşması öncesinde Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Lyon ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Fenerbahçe, yoluna play-off turunda devam etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, play-off etabında Fransa temsilcisi Lyon ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçının 18 Ağustos Salı günü Kadıköy’de oynanacağı belirtildi.

Gençlerbirliği maçı ertelenmedi

Fenerbahçe, Lyon maçı öncesi Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe yönetimi, yoğun fikstür nedeniyle bu maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FBTV’ye yaptığı açıklamada erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurdu.

Çetin, “Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu eşik önemli bir süreç. İki Lyon maçı oldukça önemli. Maalesef erteleme talebimiz kabul görmedi. Biz her şeye rağmen bu turu geçecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız” dedi.