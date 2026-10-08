  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı DMM'den kirli provokasyona darbe! 'Mekke Anlaşması protesto ediliyor' yalanı çöktü Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu! Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var Haydanlı, İmamoğlu suç örgütünün baskı ve zorbalıklarını ifşa etti Bizim firmalarla çalış 17 milyonunu al! İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı! Kimine beraat kimine hapis: Kent uzlaşısı davasında karar çıktı Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık! ‘Yakında’ diyerek duyurdular: İran'dan Hürmüz'de bir hamle daha!
Dünya Yunanistan ve ABD anlaştı! Türkiye'nin dibinde bakın ne yapıyorlar
Dünya

Yunanistan ve ABD anlaştı! Türkiye'nin dibinde bakın ne yapıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanistan ve ABD anlaştı! Türkiye'nin dibinde bakın ne yapıyorlar

ABD ve Yunanistan’ın, Atina’ya yaklaşık 4 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışı konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu’nun 6. turu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Temasların sonunda yapılan ortak açıklamaya göre, Rubio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, temaslarında küresel meseleleri ele aldı, savunma, ticaret, yatırım ve kültür alanlarında ilişkileri geliştirme konusunda taahhütte bulundu.

 

YUNANİSTAN'A 4 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEÇHİZAT SATIŞINA KARAR VERİLDİ

Yunanistan ve ABD, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü teyit ederken, ABD'nin Yurt Dışı Askeri Satışlar (FMS) programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına da karar verildi.

Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı Programı'na (SPP) katılımı nihai karara bağlanırken; Yunanistan'a "Stryker" tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de verilen kararlar arasında yer aldı.

İki ülke arasında karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi niyeti ortaya konuldu.

Süper zeka, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasına karar veren taraflar, denizcilik alanında işbirliği ve Dikey Gaz Koridoru Projesi'nin önemine değindi.

Taraflar, kültürel mirası koruma ve yasa dışı tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik de anlaşma imzaladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

4 Milyar Dolarlık Komşuluk İlişkileri: Akdeniz’de Alışveriş Çılgınlığı Küresel jeopolitik sahnesi, her dönem kendi trajikomik tiyatrosunu yaratmakta oldukça başarılıdır. Son perdede ise başrolleri, ekonomik krizlerle boğuşan bir tarih mirası olan Yunanistan ile dünyanın en büyük silah süpermarketi olan ABD paylaşıyor. Ege'nin mavi sularına karşı kurulan bu yeni ortaklıkta, yaklaşık 4 milyar dolarlık bir askeri teçhizat faturası masada duruyor. Bir dönem borç krizleri yüzünden kemer sıkma politikaları uygulayan, adeta her bütçe görüşmesinde Avro Bölgesi'nden azar işiten bir ülkenin, bir gecede milyar dolarlık savunma paketlerine imza atması finans dünyasının en karanlık şakalarından biri olsa gerek. Uluslararası ilişkiler uzmanları bu durumu "stratejik denge arayışı" olarak tanımlasa da, sokaktaki insan için durum daha çok mahalledeki lüks araba yarışına benziyor. Bir taraf güvenlik hissini satın alabileceğini düşünerek milyarlarca doları yüksek teknolojili metal yığınlarına yatırırken, diğer taraf sattığı ürünlerin faturasını tahsil etmenin huzuruyla okyanus ötesinden süreci izliyor. İşin kara mizah yönü ise tam olarak burada başlıyor: Satın alınan bu teçhizatların hiçbir zaman gerçekten kullanılmaması umuluyor. Yani milyarlarca dolar, aslında hiç açılmayacak ve depoda eskiyecek oyuncaklar için harcanıyor. Tarih boyunca bu coğrafyada gerilimler hiçbir zaman tamamen bitmedi, ancak yöntemin hep aynı kalması hayranlık uyandırıcı. Büyük güçler haritaya bakar, potansiyel bir sürtüşme noktası görür ve oraya hemen en güncel ürün kataloğunu gönderir. Bu döngüde kimin kime, neden yaklaştığının ya da hangi sınır çizgilerinde kimin hak iddia ettiğinin pek bir önemi yoktur; günün sonunda kasa her zaman kazanır. Komşuluk ilişkilerini geliştirmek için kahve içmek yerine milyar dolarlık radarlar ve füzeler satın almayı tercih eden modern dünya mimarisi, gelecekte de bu trajik sahnelere ev sahipliği yapmaya devam edecek gibi görünüyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23