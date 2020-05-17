Yunanistan Türkiye'nin yeni savaş gemisine hayran kaldı!
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, Yunan basınını hayran bıraktı. TCG Anadolu'ya geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı için “Üstünlüğü şok edici” dedi.
Bu yıl faaliyete geçmesi beklenen Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı.
"Üstünlüğü şok edici"
Yunan basını, TCG Anadolu’ya geniş yer verdi. TCG Anadolu’nun Türk ordusunun yurtdışında operasyon yürütme yeteneğini artıracak amfibi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Yunan basını Türk uçak gemisi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yunan basınında Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı için “Üstünlüğü şok edici” ifadeleri kullanıldı.
ATAK helikopterine de dikkat çektiler
TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi tek tek belirtildi. ATAK helikopterinin uçak gemisinde yer alacağı da vurgulandı. Haberde TCG Anadolu'nun Sedef tersanesindeki görüntülerine yer verildi.
Kaynak: star.com.tr